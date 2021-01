Sustentabilidade – Viver e trabalhar com qualidade

O edifício Alvalade Premium foi concebido com um duplo objectivo: proporcionar a melhor qualidade de vida aos seus habitantes e com uma preocupação sustentável.

Recorrendo às melhores técnicas e práticas construtivas, aos materiais mais nobres e adequados e aos equipamentos mais modernos, a sustentabilidade é uma tónica no Alvalade Premium.

Assim se consegue uma circulação de ar natural, reduzindo a acumulação de gases nocivos e agentes contaminantes.

Da mesma forma se obtém um conforto acústico graças à eficácia do isolamento que faz com que o ruído exterior não se faça sentir.

A eficiência energética é outro dos aspetos em que não foram poupados esforços. Os equipamentos e sistemas são ecológicos e de assinalável economia de funcionamento.

Em suma, um edifício construído por gente experiente, adequado e adaptado ao clima de Angola e ao grau de exigência dos seus utilizadores e habitantes.

O Alvalade Premium, é uma forma de celebrarmos consigo os nossos 25 anos a construir em Angola.

Com sustentabilidade e qualidade. Com rigor e solidez. Com excelência